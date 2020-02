Žene pri výmene pneumatiky pritlačilo ruky, zachránilo ju nekonvenčné myslenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Istú Američanku zachránilo nekonvenčné myslenie, keď jej auto pri výmene pneumatiky pritlačilo ruky a ona si pomoc zavolala nohou. Päťdesiatštyriročná vodička išla v nedeľu v noci po diaľnici v štáte Južná Karolína, keď dostala defekt.Pri výmene prasknutej pneumatiky za náhradnú sa pošmykol zdvihák, v dôsledku čoho spadlo auto a žene pritlačilo ruky medzi pneumatiku a blatník, uvádza v stanovisku hasičská služba v okrese Colleton, ktorú cituje televízia CNN. Ona tak zostala uväznená na krajnici diaľnice vo veľkých bolestiach. Počas nasledujúcich 35 minút sa jej však podarilo vyzuť topánku a po mnohých pokusoch vytočiť prstami na nohe tiesňovú linku.Na miesto prišli záchranári, ktorí v oblasti zasahovali pri inej dopravnej nehode, no však narazili na problém. Pri záchrane vypustili pneumatiku a použili sochor, no podarilo sa im vytiahnuť len jednu ruku ženy. Museli teda prísť ďalší hasiči, ktorí jej druhú ruku uvoľnili s pomocou hydraulického rozťahovača.Žena, ktorá pochádza zo Severnej Karolíny, utrpela vážnu ujmu na rukách aj všetkých prstoch, uviedli hasiči v stanovisku s tým, že ju previezli do miestnej nemocnice na ošetrenie.