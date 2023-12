Žene sa nepáčilo manželovo podgurážené vyvádzanie, ten sa rozhneval a hodil po nej sekeru

19.12.2023 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 31-ročný muž z obce Batizovce (okr. Poprad). Ten sa podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej protiprávneho konania dopustil voči svojej manželke v pondelok po polnoci.Obaja sa pohádali, pričom muž od ženy požadoval, aby s ním pila alkohol. Vyhrážal sa jej, že ak tak neurobí, vyleje jej ho na hlavu. Potom pustil nahlas hudbu a začal spievať do mikrofónu. Žene sa to nepáčilo, a chcela, aby s tým prestal. To však muža nahnevalo a hodil po nej sekeru. Žena zo strachu o svoj život a zdravie utiekla preč a privolala políciu.