Žene sa vyliahli z vajec kúpených v obchode tri káčatká (foto)

14.6.2020 (Webnoviny.sk) - Žene z anglického grófstva Hertfordshire sa vyliahli z vajec kúpených v obchode tri káčatká. Dvadsaťdeväťročná Charli Lello uviedla, že prekvapenie ju čakalo zhruba mesiac po tom, ako vložila vajíčka do umelej liahne. Mláďatám dala mená Beep, Peep a Meep a povedala, že budú mať "šťastný život" spolu s jej domácimi kurčatami.Zástupca siete Waitrose & Partners, v ktorej žena vajcia kúpila, prezradil, že oplodnené vajcia sú jedlé a "úplne nerozoznateľné" od bežných vajec, až kým ich niekto nevloží do umelej liahne.Lello ozrejmila, že chcela vyskúšať experiment po tom, ako na YouTube videla video, ako sa niekomu vyliahli prepeličky z vajec kúpených v supermarkete. "Bola som vo Waitrose a zbadala som tam kačacie vajcia. Pomyslela som si, že by to mohlo fungovať," vyjadrila sa."Jediný dôvod, prečo som si to mohla dovoliť vyskúšať, bol, že som na nútenej dovolenke a mám dosť času na to, aby som sa o ne mohla starať až do veku, kým ma nebudú potrebovať celý deň. Za bežných okolností by to nebolo možné," uzavrela Lello, ktorá pracuje ako asistentka manažéra v obchode.