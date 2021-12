Žene vyšiel na palube lietadla pozitívny test, päť hodín sa schovávala na toalete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Americká učiteľka strávila päť hodín v dobrovoľnej izolácii na toalete v lietadle po tom, čo jej počas letu vyšiel pozitívny test na ochorenie COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Marisa Fotieo tvrdí, že keď 20. decembra cestovala z Chicaga do Reykjavíku na Islande, začalo ju pobolievať hrdlo. Na palube lietadla si preto urobila rýchly test pomocou súpravy, ktorú mala v príručnej batožine, a zistila, že je infikovaná koronavírusom.Nie je známe, či pred nástupom do lietadla musela predložiť test na ochorenie COVID-19. „Bol to šialený zážitok. V lietadle bolo 150 ľudí a najviac som sa bála toho, že to na nich prenesiem,“ povedala pre NBC News Marisa Fotieo pochádzajúca z Michiganu.Po zvyšok cesty na Island zostala na toalete, kam jej letuška nosila jedlo a pitie. „Uistila sa, že mám na nasledujúcich päť hodín všetko, čo potrebujem, od jedla po nápoje, a neustále ma kontrolovala, aby ma uistila, že budem v poriadku,“ dodala Američanka, ktorá po prílete na Island zamierila do zariadenia Červeného kríža.