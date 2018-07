Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave.Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster bude známy najneskôr 4. mája.Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK Spišská Nová Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, šampión bude známy najneskôr 24. apríla.