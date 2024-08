Ženu, ktorá v Medzeve napadla muža sekerou, obvinili z pokusu o vraždu

29.8.2024 (SITA.sk) - Ženu, ktorá v Medzeve napadla muža, obvinili z pokusu o vraždu. O jej ďalšom osude rozhodne súd. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová . Ako pripomenula, v pondelok 26. augusta po 22:30 vyslali policajtov na preverenie oznámenia do mesta Medzev, kde bol narušený verejný poriadok a fyzicky sa napádali viaceré osoby.Po príchode policajtov hromadná potýčka skončila, no na mieste bol zranený 22-ročný muž, ktorého RZP transportovala na ošetrenie do nemocnice v Košiciach. Muž utrpel zranenia, z ktorých sa predbežne bude liečiť viac ako 42 dní, počas ktorých nebude práceschopný. Na mieste sa však už podľa slov polície nenachádzala 32-ročná žena, ktorá bola podozrivá zo spáchania tohto skutku.Na základe výpovedí svedkov policajti ženu vypátrali a so súhlasom prokurátora ešte v nočných hodinách zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Následne ju umiestnili do cely policajného zaistenia.„Stopy, ktoré boli na mieste zaistené, boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie a po vykonaní potrebných procesných úkonov vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície, ktorý začal vo veci trestné stíhanie za zločin ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu," uviedla polícia s tým, že ďalšími úkonmi sa zistilo, že zranenie osoby nastalo po hádke, po ktorej 32-ročná žena opakovanie udrela muža do oblasti hlavy a chrbta sekerou.Skutok preto prekvalifikovali a vzniesli jej obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného v štádiu pokusu. Súd v súčasnosti rozhoduje o jej vzatí do väzby a v prípade dokázania viny jej hrozí 20 rokov väzenia.