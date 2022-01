Ženu obvinili vo Švédsku z vojnových zločinov, zo svojho syna pomohla urobiť detského vojaka v Sýrii

Synovi poskytli vybavenie a zbrane

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Švédska prokuratúra v utorok obvinila 49-ročnú ženu z vojnových zločinov a porušenia medzinárodného práva za to, že údajne pomáhala svojmu synovi ako detskému vojakovi bojovať v Sýrii.Žena sa od septembra nachádza vo väzbe. Obžaloba ju podozrieva, že pomohla naverbovať jedného zo svojich synov narodeného v roku 2001, aby počas svojho pobytu v Sýrii, kde žil v rokoch 2013 až 2016 na území ovládanom skupinou Islamský štát, bojoval ako detský vojak.Švédska prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že je to prvý raz, čo v krajine vzniesli obvinenie z vojnových zločinov proti jednotlivcovi, ktorý napomáhal pri verbovaní detských vojakov.Štátni zástupcovia tvrdia, že existuje „absolútny zákaz“ umožniť deťom mladším ako 15 rokov priamu účasť na bojových akciách počas ozbrojeného konfliktu.Vyšetrovanie ukázalo, že synovi, ktorý mal v čase prvého príjazdu do Sýrie 12 rokov, poskytli vojenské vybavenie a zbrane a „bol využitý v boji a na propagandistické účely a ďalšie úlohy, ktoré tvorili súčasť vojnových operácií“, uviedla prokurátorka Reena Devgunová. Žena podľa prokuratúry všetky obvinenia odmietla.Podľa švédskej verejnoprávnej televízie SVT žena vyrastala na západe Švédska, konvertovala na islam a v roku 2013 odcestovala so svojimi piatimi deťmi do vojnou zmietanej Sýrie.Jej manžel zomrel v Sýrii v roku 2013 a násilnou smrťou neskôr zomreli aj jej dvaja ďalší synovia vo veku 14 a 18 rokov.