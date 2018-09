Ženu vo Veľkom Folkmari pri hubárčení poštípali osy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Folkmar 15. septembra (TASR) – Rýchly letecký prevoz do nemocnice potrebovala v sobotu dopoludnia 55-ročná žena, ktorú pri zbieraní húb nad obcou Veľký Folkmar (okres Gelnica) poštípalo niekoľko ôs do oblasti hlavy.informovala TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.Na mieste zasahovali aj pozemní záchranári, ktorí pacientku odovzdali do starostlivosti lekárovi leteckých záchranárov. Ten ju z miesta evakuoval pomocou lanovej techniky a doplnil jej potrebnú liečbu. Ženu následne v stabilizovanom stave vrtuľníkom previezli do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach.