Ženy a samoživiteľky čelia existenčným problémom. Prezidentka Čaputová vyzvala vládu, aby zaviedla príspevok na bývanie pre pracujúcu chudobu (video)

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ženy na Slovensku čelia chudobe a dlhodobo aj nerovnosti na trhu práce. Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami sa pohybuje okolo 18 percent. Problémom podľa nej je tiež rodovo podmienené násilie. Zuzana Čaputová to povedala o dnešnom stretnutí s predstaviteľkami politických strán pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Diskusia sa zaoberala zhoršujúcou sa sociálnou a ekonomickou situáciou a jej konkrétnych dopadoch na život žien, a tiež o potrebe pomoci ženám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.Dnešné stretnutie prezidentka zamerala na problém chudoby a zdražovania, ktorému čelí aj Slovensko. „Predmetom debaty sa stali ženy, ktoré čelia riziku chudoby, ženy samoživiteľky a ženy nad 50 rokov života, ktoré majú problém sa zamestnať, a tiež seniorky,“ povedala Čaputová. Dodala, že v ohrození sú aj tisícky žien, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine.Prezidentka vyzvala na pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v pásme takzvanej pracujúcej chudoby. "Časť verejnosti má nárok na poberanie dávky v hmotnej núdzi, ale to, čo odporúčajú ekonómovia je, aby došlo k rozšíreniu dávky príspevku na bývanie,“ povedala hlava štátu.Pripomenula, že na Slovensku na ňu majú nárok len poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Momentálne však náklady na bývanie išli natoľko hore, že na reálny život ostáva najmä matkám samoživiteľkám len veľmi málo peňazí. Vyzvala preto vládu, aby sa zaoberala zavedením podobnej dávky.Rozhovor sa viedol aj na tému psychologickej pomoci, ktorá je v súčasnosti, keď svet prechádza z jednej krízy do druhej, potrebná.„Na Slovensku je veľmi poddimenzovaná psychologická pomoc. Jej kapacity potrebujeme aj pre mladú generáciu, ale aj pre ľudí, ktorí sú v strednom produktívnom veku a seniorom,“ povedala. Doplnila, že psychologická pomoc je na Slovensku nedostupná nielen finančne, ale aj kapacitne.Hlava štátu zhodnotila stretnutie za konštruktívne a viedlo tiež k viacerým užitočným východiskám. Na stretnutí sa zúčastnila Anna Zemanová (SaS), Jana Žitňanská (Za ľudí), Martina Brisudová (OĽaNO), Petra Krištúfková (Sme rodina) a Zuzana Dolinková (Hlas-SD).Pozvaná bola tiež viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová Eva Marková z občianskeho združenia Jedenrodič, Anna Shvachka z občianskeho združenia Sme spolu, Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva a Beáta Berkyová z Únie rómskych materských centier.