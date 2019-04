Ženy by mali myslieť na prevenciu rakoviny prsníka, pripomína lekár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Najúčinnejšou cestou k včasnému odhaleniu rakoviny prsníka je podľa odborníkov prevencia. Ženy by mali chodiť pravidelne na preventívne prehliadky a tiež si prsníky samy vyšetrovať. "Je potrebné zvyšovať zdravotnú uvedomelosť obyvateľstva," hovorí primár Oddelenia pre ochorenia prsníkovej žľazy v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Bella.Na preventívne gynekologické prehliadky chodí podľa štatistík niečo nad 30 percent žien a vyšetrenie prsníka, mamografiu, absolvuje len 25 percent v rámci preventívnej prehliadky. "Pre včasné odhalenie onkologického ochorenia prsníkovej žľazy by si ženy pravidelne vykonávať samovyšetrenie prsníkov, chodiť na vyšetrenie prsníkov ku gynekológom a podľa veku ženy mať ultrazvukové alebo mamografické vyšetrenie," pripomína Bella. Ozrejmil, že by ho mali vykonávať všetky ženy od 18 rokov každý tretí mesiac, ženy nad 30 rokov každý mesiac.Čím skôr sa rakovina prsníka odhalí, tým optimistickejšie sú vyhliadky na jej vyliečenie. Žena by mala navštíviť gynekológa, ak si našla hrčku v prsníku či v podpazuší, nad, alebo pod kľúčnymi kosťami, ak má na prsníku kožné zmeny ako napríklad svrbenie či začervenanie, alebo majú jej prsníky asymetrický tvar a veľkosť. Tiež pri výtoku z bradavky, najmä jednostrannom a krvavom, vťahovaní kože prsníka, zmenách a vťahovaní bradavky, bolesti prsníka, pri opuchu, príznaku pomarančovej kôry, zväčšení či poklesnutí jedného prsníka.Každý rok stúpa počet karcinómov prsníka aj u mladých žien vo svete, ako aj na Slovensku. "U nás je to približne každá 12. žena, spolu teda do 3500 novodiagnostikovaných žien s rakovinou prsníka ročne," doplnil Bella. Karcinóm prsníka predstavuje 20 až 25 percent novozistených onkologických ochorení žien a je najčastejším druhom rakoviny u žien. Tiež je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubné nádory. Na problematiku opäť upozorní aj Pochod za zdravé prsia, ktorý sa uskutoční 8. júna v Bratislave.