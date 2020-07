Ženy nie sú schránky na rodenie detí, vyhlásila poslankyňa Cigániková k téme interrupcií

Adresná pomoc

Ako ďalej povedala, podstatou návrhu OĽaNO je oslabiť práva žien.

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Jana Cigániková SaS ) v rozprave k zmenám pravidiel o interrupciách poslancom, ktorí reagovali na jej vystúpenie v pléne parlamentu, povedala, že chlapi hovoria, ako sa majú ženy správať.Podľa nej väčšina žien ide na interrupcie preto, lebo „chlap ujde“. Odmietla, aby sa ženy vnímali ako „schránky na rodenie detí“.Poslanec Ján Herák ( OĽaNO ) uviedol, že cieľom nie je obmedzovať prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, ale je o adresnej pomoci a Slovensko posunie prorodinným smerom.Nezaradený poslanec sa Cigánikovej spýtal, či by bola ochotná podstúpiť zákrok umelého prerušenia tehotenstva, ak ho považuje za bezpečný. Poslanec Marian Kotleba ĽSNS ) sa poslankyne pýtal, čo „vás tlačí do toho, poďme zabíjať deti“.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslancov Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) podľa poslankyne Anny Záborskej prináša okrem iného zavedenie nových podporných a sociálnych opatrení v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva.Poslanci chcú presadiť, aby žena mala dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín. Návrh zákona predpokladá detailnejší zber informácií o dôvodoch potratov.Zakázať sa má komerčná reklama na umelé potraty. Povinnou má byť druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia života matky alebo počatého dieťaťa.Podľa Cigánikovej sa vzhľadom na ťažšiu dostupnosť k lekárom špecialistom môže stať, že pre dve povinné správy sa žena nakoniec na interrupciu nedostane.Poukázala na formuláciu v návrhu, že zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu. „Žena nám z toho akosi vypadla,“ poznamenala Cigániková.Okrem iniciatívy poslancov hnutia OĽaNO sú v programe schôdze ďalšie tri návrhy týkajúce sa interrupčnej legislatívy z dielne nezaradených poslancov a strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).