Ženy o „smerácke ruže“ nestoja, podľa Progresívneho Slovenska chcú lepšie práva a rovnosť (video)

Výzvy pre ministerku zdravotníctva

Stále zarábajú menej

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.3.2024 (SITA.sk) - Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko vyzývajú ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ), aby prizval opozičné poslankyne do pracovných skupín, ktoré plánuje vytvoriť v oblasti prevencie a boja s rodovo podmieneným násilím.Výzva putovala aj ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej Hlas-SD ), aby povolila možnosť užiť interrupčnú tabletku, ktorú ženám sľubovala ešte počas kampane v parlamentných voľbách.Poslankyňa Beáta Jurík (PS) informovala, že ministerka aktuálne v súvislosti s tabletkou čaká na vyjadrenie straníckeho predsedu a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho "Chcem vám práve dnes pripomenúť, že sa nemusíte pýtať mužov na dovolenie, vy ste ministerka, konajte," uviedla na piatkovej tlačovej besede.Poslankyňa Simona Petrík (PS) zase ministerku Dolinkovú vyzýva, aby sa začala venovať stavu a úrovni poskytovania pôrodnej starostlivosti na Slovensku."Tá je totiž už roky alarmujúca. Práva zhruba 50-tisíc žien, ktoré ročne na Slovensku porodia, sú naďalej často porušované," upozornila. Tvrdí, že je potrebné zriadiť centrá pôrodnej asistencie a dôsledne začať dodržiavať medzinárodné platné štandardy predpôrodnej, pôrodnej aj popôrodnej starostlivosti. Petrík sa tak na ministerku zdravotníctva obráti s konkrétnymi návrhmi. Očakáva, že sa nimi Dolinková bude zaoberať.Poslankyňa Petrík ďalej pripomenula, že ženy pociťujú nerovnosť aj v oblasti odmeňovania."Tá neskôr automaticky vedie k nižším dôchodkom. Keďže sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži, Slovensko je potom plné chudobných vdov na dôchodku. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku je dnes na úrovni 16,6 percenta a na rovnakej pracovnej pozícii je to stále až okolo deväť percent. Ženy zarábajú menej aj preto, že istý čas strávia doma starostlivosťou o deti, čo ich načas zabrzdí v ich kariérnom raste," vysvetlila.Vláda Roberta Fica (Smer-SD) tento fakt doteraz nereflektovala. Podľa Petrík je nevyhnutné, aby zamestnávatelia zaviedli povinné transparentné odmeňovanie a taktiež zverejňovanie platových pomerov mužov a žien. Dôležité je podľa nej aj to, aby sa vláda pozrela na výpočet dôchodku pre ženy, ktorý by férovo zohľadňoval obdobie, počas ktorého sa ženy doma starajú o deti a vykonávajú neplatenú prácu.Koalícia namiesto podporenia predložených návrhov v súvislosti s rodovo podmieneným násilím, domácim násilím či redefinícou násilia ženám ponúka ružičky. Poslankyňa Jurík za všetky ženy koalícii odkázala, že o ich "smerácke ruže" nestoja. Ďalej informovala, že na aprílovú schôdzu Národnej rady SR prinesú niekoľko návrhov z oblasti online násilia.