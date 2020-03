Ženy oslavovali MDŽ protestami, z ulíc ich nevyhnala ani explózia či vodné delá

Oslavu MDŽ narušila explózia

V Brazílii sa niesli protesty v politickom duchu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ženy vo viacerých štátoch vyšli v nedeľu vo veľkých mestách do ulíc, aby pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) protestovali proti rodovo podmienenému násiliu a nerovnosti. Mnohé zhromaždenia boli pokojné, ďalšie však sprevádzalo napätie a násilnosti.V Turecku napríklad polícia údajne rozháňala protest slzným plynom. Tisícky demonštrantiek a demonštrantov sa aj napriek vládnemu zákazu pokúsili pripomenúť si MDŽ pochodom po hlavnej pešej ulici Istiklal neďaleko tamojšieho námestia Taksim, uvádzajú miestne médiá s tým, že sa usilovali dostať cez policajné barikády. Nezávislá televízia T24 informovala, že polícia okrem slzného plynu na rozohnanie davu použila aj gumové projektily.Strety s políciou sprevádzali demonštrácie v Čile. V hlavnom meste Santiago sa na zhromaždení podľa odhadov polície zúčastnilo 125-tisíc ľudí a takmer 35-tisíc vyšlo do ulíc v ostatných mestách, organizátori však hovoria o vyšších počtoch. Niektorí demonštranti hádzali na policajtov kamene, tí reagovali vodným delom.V kirgizskom Biškeku polícia zadržala približne 60 ľudí po tom, čo skupina neidentifikovaných mužov narušila zhromaždenie, ktoré bolo podľa úradov nepovolené. Ako informovala tlačová agentúra Akipress s odvolaním sa na právnika, približne 10 žien prepustili, no obvinili ich z odporovania polícii.Oslavu MDŽ v kamerunskom meste Bamenda zase narušila explózia, ktorá sa zaobišla bez obetí a zranených. Podozriví sú z nej separatisti, ktorí sa sľubovali, že proti udalostiam zakročia.Na Filipínach protestovali stovky ľudí pri prezidentskom paláci. Dožadovali sa pritom vyšších platov, pracovnej stability, ale aj toho, aby prezident Rodrigo Duterte rešpektoval ženské práva. V Pakistane ženy vyšli do ulíc niekoľkých miest aj napriek návrhom podaným na súde, aby zhromaždenia zrušil.Desaťtisíce žien zaplnili ulice hlavného mesta Mexika, ktoré bolo v ostatnom období dejiskom viacerých protestov proti vraždám žien a beztrestnosti vrahov. Nedeľňajšie zhromaždenie viedli matky zosnulých žien a dievčat, ku ktorým sa pridali ženy v domácnosti, študentky či ženy s malými deťmi oblečené vo fialovom.Aktivistky tiež na Námestí Zocalo v Mexiku napísali mená mnohých z tisícok žien, ktoré v krajine každý rok zabijú. V pondelok plánujú aktivistky v Mexiku usporiadať štrajk, ktorý sa uskutoční pod heslom "Deň bez žien".Niekoľko desiatok tisíc žien napríklad protestovalo v Paríži proti "vírusu patriarchie". Obavami z nového koronavírusu sa nenechalo zastrašiť ani 120-tisíc ľudí, ktorí demonštrovali za podporu ženských práv v Madride. Španielske úrady síce nevydali pre pochod obmedzenia, no odporučili, aby ľudia so symptómami podobnými ako u daného vírusu zostali doma. Demonštrácie sa v Španielsku uskutočnili aj v iných mestách.V Brazílii sa zase protesty niesli v politickom duchu, keď desaťtisíce demonštrantov v mestách Sao Paulo, Rio de Janeiro a Brazília odsúdili administratívu krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého viaceré vyjadrenia boli urážlivé voči ženám.