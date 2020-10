Ženy pracujú zadarmo, rozhodol o tom deň rovnosti v odmeňovaní a tiež koronavírus

Na koronakrízu doplatili viac ženy

Zamestnávatelia môžu vedome uprednostniť mužov

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Deň rovnosti v odmeňovaní u mužov a žien tento rok pripadol na 22. októbra. Ženy s priemerným zárobkom tak budú na Slovensku už od 23. októbra až do konca roka 2020 pracovať zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zhoršil o dva dni.Slovensko je momentálne piate od konca, čo sa týka rozdielov v priemernom zárobku mužov a žien, keď percentuálne dosiahlo úroveň 19,4 percenta. Horšie na tom je už len Rakúsko, Česko, Nemecko a Estónsko. Informovala o tom vo štvrtok Nadácia Pontis K nižším platom žien sa podľa výskumov pridali aj ich starosti navyše. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvoria ženy až 70 percent ľudí pracujúcich v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb. Paradoxne, muži pracujúci na rovnakých pozíciách dostávajú v priemere až o 11 percent vyšší plat.V sektore služieb, napríklad v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, pracuje 62 percent žien, v rámci umenia a rekreácie 59 percent žien. Práve spomínané sektory boli pritom prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 zasiahnuté v najväčšej miere.Z online prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) navyše vyplýva, že zatiaľ čo u mužov sa počet hodín starostlivosti zvýšil o 44 percent, u žien to bolo až 74,5 percenta.“To, že starostlivosť o deti a o domácnosť leží predovšetkým na pleciach žien, potvrdil aj aktuálny globálny prieskum McKinsey & Company. Až každá štvrtá žena musela pre pandémiu prejsť na skrátený úväzok, nižšiu pozíciu alebo dokonca prácu opustiť,” opisuje súčasný stav výkonná riaditeľka Business Leaders Forum Ivana Vagaská.Podľa výskumov tak prichádza k spojeniu dvoch svetov – pracovného a súkromného. Tento stret prináša zvýšenie stresu, psychického aj fyzického zaťaženia. K väčšej pracovnej záťaži navyše pribudla neistota. Andrej Kuruc, analytik a výskumník z IVPR, upozorňuje na ďalšie negatívne následky súčasnej krízy.“Ak zamestnávatelia v aktuálnej situácii vnímajú vyššiu záťaž domácich povinností a starostlivosti o deti na pleciach žien, môžu vedome uprednostniť mužských kandidátov. Z opačnej strany, zvýšené bremeno neplatenej práce spojenej so starostlivosťou o blízkych a domácnosť na pleciach žien môže dočasne znížiť ich úsilie hľadať si nové zamestnanie,” doplnil Andrej Kuruc.