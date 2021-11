Ženy stále zarábajú menej ako muži, v priemere je to až o štvrtinu

V zahraničí sú ženy lepšie ohodnotené

Ženy si často pýtajú menej peňazí

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov bol podľa štatistík v minulom roku až 25 percent. Priemerný plat mužov totiž dosiahol 1 696 eur, zatiaľ čo u žien to bolo len 1 285 eur v hrubom. Tento stav sa pritom oproti roku 2019 nezlepšil.Najväčšie platové rozdiely sú v oblastiach manažmentu a HR či pri vedúcich pozíciách. Pri nich je až dvakrát viac mužov ako žien.„Na Slovensku dlhodobo pozorujeme, že v sektoroch, kde dominujú ženy, sú platy v priemere nižšie," uviedla v tlačovej správe PR manažérka portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Upozorňuje na to, že zdravotníctvo a sociálna práca, školstvo ale aj ďalšie odvetvia, kde je možné sledovať dominanciu žien, často nie sú v zahraničí ohodnotené rovnako podpriemerne.„Tieto sektory majú v mnohých krajinách Európy lepšie spoločenské a mzdové zaradenie, ako je tomu u nás na Slovensku," uviedla.Ako dôvod platových rozdielov sa najčastejšie spomína vplyv rodových zvykov, nutnosť odchodu na materskú dovolenku, no aj nižšia iniciatíva či motivácia.„Ženy si často už na pohovoroch pýtajú menej peňazí. Zároveň sa stretávajú s tým, že majú na trhu práce aj vďaka historickým označovaniam menej sebavedomia," tvrdí Richterová.Stále tiež podľa nej pretrvávajú zvyklosti, pri ktorých je za živiteľa rodiny považovaný otec a matka sa má starať o domácnosť a deti.