Ženy údajne podnecovali ľudí k zhýralosti, za neslušné videá na TikToku ich súd poslal za mreže

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Egyptský súd poslal päť mladých žien na dva roky do väzenia za to, že prostredníctvom aplikácie TikTok zverejnili "neslušné videá". Všetky odsúdené takisto dostali pokutu, každá po 19-tisíc dolárov (v prepočte približne 16-tisíc eur). Aktivisti spustili online kampaň, v ktorej žiadajú o prepustenie žien. Tri z nich pritom obvinili aj z "neprimeraných" videorozhovorov s mužmi.Sú to prvé súdne tresty voči ženám, ktoré majú vplyv v sociálnych médiách v Egypte, po sérii niekoľkých nedávnych zatknutí namierených najmä voči ženám obľúbeným na TikToku. Jednu zo žien zatkli v máji po tom, ako na TikToku a Instagrame, kde má najmenej dva milióny sledovateľov, zverejnila satirické videá.Ženy obvinili z podnecovania "zhýralosti" a "nemravnosti". Podľa egyptského práva sa "podnecovanie k zhýralosti" viaže k širokému množstvu činov. Prokuratúra často tvrdí, že takéto obvinenia súvisia s niečím, čo je "proti egyptským tradíciám a morálke".