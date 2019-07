Ženy v Iráne pustia na štadióny, povolenie musí ešte schváliť vláda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 18. júla (TASR) - Iránska futbalová federácia (FFIRI) súhlasí, aby na nadchádzajúce kvalifikačné zápasy o MS 2022 chodili do hľadiska ženy. Uviedla však, že stále potrebuje aj súhlas vlády. O povolenie púšťať ženy na futbal žiadal prezidenta FFIRI Mehdiho Taja prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.Infantino vo svojom liste Iránčanom požiadal predstaviteľov FFIRI, aby do 15. júla rozhodli o jeho požiadavke.píše sa vo vyhlásení FIFA, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.Infantino chce, aby sa táto otázka vyriešila skôr, ako sa budúci rok začne kvalifikácia na MS 2022. Irán sa v nej stretne s Irakom, Bahrajnom, Kambodžou a Hong Kongom. V prípade nedodržania požiadavky FIFA by FFIRI mohli pozastaviť činnosť, Irán by tak nemohol v kvalifikácii nastúpiť.