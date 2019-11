Ženy z DHZ Čižatice vyhrali desiatky súťaží, pomáhajú aj pri zásahoch

Desiatky športových pohárov má svojej zbierke ženská zložka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Čižaticiach v okrese Košice-okolie. DHZ vznikol v Čižaticiach v roku 1920. Po niekoľkých etapách sa jeho činnosť obnovila pred 12 rokmi. Tento rok štvrtýkrát za sebou vyhrali Košickú hasičskú ligu. Ich snom je dostať sa na Majstrovstvá SR v hasičskom športe. Čižatice, 17. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Čižatice 17. novembra (TASR) – Desiatky športových pohárov má vo svojej zbierke ženská zložka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Čižaticiach v okrese Košice-okolie. Tento rok štvrtýkrát za sebou vyhrali Košickú hasičskú ligu. Nezúčastňujú sa na súťažiach, ale aj na samotných zásahoch. Podľa členky DHZ Čižatice Ľubomíry Dulinovej hasičstvo zbližuje a prináša aj nové priateľstvá.povedala pre TASR s tým, že sa zúčastňujú aj na Slovenskom superpohári či Východoslovenskej hasičskej lige. Ich snom je dostať sa na majstrovstvá SR v hasičskom športe. Podľa nej sa však na krajskej súťaži viackrát umiestnili na nepostupovom druhom mieste.dodala.Hovorí, že hasičský šport a dobrovoľné hasičstvo je aj rodinnou tradíciou. Kým sa v roku 2007 obnovila činnosť mužského družstva, o rok na to vznikla aj zložka žien.povedala s tým, že odvtedy sa už zostava pomenila, dôvodmi boli i tehotenstvo a materstvo., dodala Dulinová.Trénovať sa snažia aspoň raz týždenne. Priznáva, že niekedy je to náročné.vysvetlila s tým, že niekedy je ťažké zhodnúť sa aj na tom, kedy budú môcť trénovať. Podľa nej však takáto aktivita zbližuje, a to nielen v rámci kolektívu. Mnoho tímov stretávajú aj na súťažiach, kde tiež vznikajú nové priateľstvá.Zdôraznila, že to nie je len o pretekoch. Každá z nich by v prípade živelnej pohromy či požiaru vedela, čo má robiť.vysvetlila so slovami, že aktívne pomáhali napríklad pri požiari senníka spred dvoch rokov. Striedali sa pri čerpadle, naberali vodu, rozkladali hadice či dohášali seno, ktoré z neho vyberali.dodala. Ďalšia členka tímu Silvia Frištiková povedala, že hasičstvo jej dodáva energiu a keď idú trénovať, nepotrebujú mužskú pomoc. Techniku si vedia nachystať aj samy.povedal pre TASR veliteľ DHZ Čižatice Dušan Dulina s tým, že je na ne hrdý. „Sú to najzlatšie ženy,“ dodal.DHZ vznikol v Čižaticiach v roku 1920. Po niekoľkých etapách sa jeho činnosť obnovila pred 12 rokmi, a to aj na športové účely. Okrem zásahovej činnosti sa družstvo žien podľa jeho slov zapája aj do taktických cvičení.uzavrel.