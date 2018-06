Zgutová: Predsedníctvo SR nebude také nacionalistické ako maďarské

Na snímke zľava český predseda vlády Andrej Babiš, rakúsky kancelár Sebastian Kurz, maďarský premiér Viktor Orbán, slovenský predseda vlády Peter Pellegrini a poľský premiér Mateusz Morawiecki počas tlačovej konferencie na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska v Budapešti 21. júna 2018. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť/Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré sa začína 1. júla, bude v porovnaní s maďarským skôr pragmatickejšie. Najväčšou výzvou budú rokovania o rozpočte eurozóny. V rozhovore pre TASR to uviedla maďarská politologička Edit Zgutová.domnieva sa odborníčka z maďarského inštitútu Political Capital.Najväčším problémom, ktorému bude musieť slovenské predsedníctvo čeliť, budú rozhovory o reformácii eurozóny a novom rozpočte.myslí si odborníčka.vysvetlila Zgutová.Problémom preto podľa maďarskej odborníčky je, že štáty V4 nemajú rovnaký názor na to, ako by mala hlbšia integrácia do európskych štruktúr vyzerať.spresnila.Ako však Zgutová zdôraznila, napriek tomu, že krajiny V4 majú rôzne ekonomické preferencie, maďarský prezident Viktor Orbán bude aj naďalej počítať so svojimi vyšehradskými partnermi v tom, že ho v rétorickom boji s názvom "menej Bruselu, viac suverenity" budú podporovať. S tým súvisí aj otázka migrácie, v ktorej podľa jej slov štáty V4 ostávajú jednotné.