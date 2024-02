Zhabanie zmrazených ruských aktív musí mať dostatočnú právnu podporu, upozorňuje MMF

Európska únia prijala zákon

Dostatočná právna podpora

13.2.2024 (SITA.sk) - Akékoľvek zhabanie zmrazených ruských aktív musí byť podložené „dostatočnou právnou podporou“. Ako referuje web news.sky.com, uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF) Európska únia prijala zákon na odloženie neočakávaných ziskov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, pričom jej cieľom je použiť tieto peniaze na financovanie rekonštrukcie Ukrajiny. EÚ a G7 po invázii Moskvy na Ukrajinu zmrazili aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliárd eur.Minulý rok EÚ a G7 diskutovali o tom, či a ako možno tieto prostriedky použiť. Spojené štáty predložili myšlienku priamej konfiškácie majetku, ale predstavitelia EÚ to považujú za právne riskantné.Gita Gopinath, prvá zástupkyňa výkonného riaditeľa MMF, uviedla, že rozhodnutia o tom, čo robiť s aktívami, závisia výlučne od krajín, ktoré ich vlastnia. Povedala však, že je dôležité „uistiť sa, že čokoľvek, čo robíte, má dostatočnú právnu podporu, aby ste neskončili s rizikami“.Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba už skôr privítal rozhodnutie EÚ zvážiť presun príjmov zo zmrazených ruských aktív do Kyjeva. Kuleba uviedol, že podporuje „ďalšie kroky, ktoré umožnia ich praktické využitie v prospech Ukrajiny“.