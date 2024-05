Zhodnocujte svoje peniaze ešte výhodnejšie s výnosom až dvakrát ročne

Výnos až dvakrát ročne s dlhopisom Proxper 8/2028

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť

Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

29.5.2024 (SITA.sk) - Prvé myšlienky o tom, ako investovať a vybrať si vhodný investičný nástroj, mnohých na Slovensku zavedú ku korporátnym dlhopisom . Pre investora predstavujú fixný a predvídateľný výnos, ktorý sa vypláca na pravidelnej báze. To mu zabezpečuje pravidelný príjem. Navyše, slúžia na diverzifikáciu portfólia, čím pomáhajú znižovať investičné riziko a sú vhodné aj na dlhodobé investovanie. Niet sa čo čudovať, že ide o jeden z najpopulárnejších spôsobov investovania u nás.V dnešnej dobe už nestačí mať peniaze len nasporené. Posledné dva roky ukázali, že ich treba aj pravidelne zhodnocovať a chrániť pred infláciou. A tak je na mieste myslieť na investovanie ako nevyhnutnú formu zhodnocovania osobných financií a formu sporenia. Práve korporátne dlhopisy môžu byť pre mnohých tým správnym riešením. Ich ponuka je pritom pestrá. Investor si môže vyberať z rôznych úrovní rizika a výnosu a zvoliť si tak dlhopisy, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho investičným cieľom a tolerancii rizika. Na atraktivite im pridáva aj nižšia volatilita v porovnaní s akciami, teda to, ako veľmi podliehajú výkyvom na trhu.Voľbou pre investora, ktorý hľadá atraktívnu investíciu, môže byť nový dlhopis Proxper 8/2028 . Okrem atraktívneho výnosu ponúka aj zaujímavý bonus. Pravidelný príjem vďaka výnosu, ktorý sa. Splatnosť dlhopisu je 4 roky.je v predaji už od 20. mája 2024. Proxenta je silná a skúsená investičná skupina, ktorá sa radí na Slovensku medzi stabilných emitentov. V oblasti korporátnych dlhopisov je spoľahlivým investičným partnerom už 15 rokov a na trh priebežne prináša úspešné emisie. Skupina svoje aktivity sústreďuje do rezidenčných developerských projektov a potravinárskeho segmentu, v ktorých má dlhoročné skúsenosti. Bližšie informácie o aktuálnom dlhopise Proxper 8/2028 nájdete na https://www.proxenta.sk Informačný servis