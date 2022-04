Zhorenému domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pomôže rezerva Hegera, na obnovu pôjde 200-tisíc eur

Ničivý požiar

Všetkých sa podarilo evakuovať

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na obnovu požiarom poškodeného Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pôjde 200-tisíc eur z rezervy predsedu vlády. Informoval o tom premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas tlačovej konferencie pred domovom dôchodcov, kam prišiel v rámci svojho pracovného programu na východe.Krátko predtým navštívil aj tých seniorov, ktorých po požiari umiestnili do priestorov tamojšieho Školiaceho zariadenia vzdelávania a prípravy v časti Predná Huta.„Pred takmer mesiacom seniori čelili ničivému požiaru, ktorý ich pripravil o zázemie. Bolo veľkým šťastím v nešťastí, že nikto neprišiel o život, a to vďaka rýchlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek a odvážnym opatrovateľkám, ktoré pacientov premiestnili do bezpečia,“ uviedol premiér neskôr na sociálnej sieti k udalostiam z konca marca.Finančnú pomoc vo výške 100-tisíc eur v súvislosti s požiarom poskytne mestu aj Košický samosprávny kraj (KSK). Krajskí poslanci to v pondelok schválili počas zasadnutia Zastupiteľstva KSK. Peniaze pôjdu z rezervného fondu na odstraňovanie následkov požiaru a škôd.Oheň zachvátil strechu domova dôchodcov na sídlisku Tarča 29. marca krátko po obede. V domove sa nachádzalo 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil. Umiestnení boli vo viacerých zariadeniach v meste aj okolí. Podľa primátora mesta Pavla Bečarika bol objekt po požiari zdevastovaný na približne 30 až 40 percent.Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu si podľa prvých odhadov vyžiada náklady v objeme do 2,5 milióna eur. Mesto sa s prosbou o finančnú pomoc prostredníctvom darovacieho účtu obrátilo aj na samosprávy a podnikateľské subjekty. Čo najskôr by chcelo pristúpiť k opravám v objekte a sprevádzkovať aspoň prvé až tretie poschodie s kapacitou 100 až 150 klientov.