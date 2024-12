Žiaci košickej Slobodnej školy poukázali na chudobu a bezdomovectvo, v jej areáli prenocovalo 18 ľudí

Záchranári pripravili workshop

Nezabúdajú na najzraniteľnejších

30.11.2024 (SITA.sk) - Košickí žiaci upozornili na alarmujúcu chudobu na Slovensku v rámci podujatia Noc vonku. Informovalo o tom občianske združenie Ťahanovská záhrada a priblížilo, že takmer 50 Košičanov všetkých vekových kategórií spojila vo štvrtok 28. novembra na sídlisku Nad jazerom solidarita s ľuďmi bez domova.V podvečerných hodinách sa na školskom dvore základnej školy na Galaktickej 9 stretli žiaci Slobodnej školy, ich rodičia, pedagógovia i širšia verejnosť.Riaditeľ školy Juraj Mazák je presvedčený, že k sociálnemu cíteniu a sociálnym témam je potrebné viesť deti už od útleho veku. „Aj preto som veľmi vďačný, že naše pozvanie prijali viaceré neziskové organizácie, ktoré nám počas podujatia Noc vonku predstavili svoju prácu, ale i svojich klientov s ťažkými životnými príbehmi," doplnil Mazák.Žiaci Slobodnej školy sa na Noc vonku pripravovali počas štvrtkového vyučovania a záchranná zdravotná služba Košice pre nich usporiadala interaktívny workshop na témy podchladenie, omrzliny a prvá pomoc v zime.V programe počas štvrtkového večera vystúpili ľudia z Arcidiecéznej charity, občianskeho združenia Človek v ohrození a tiež Oáza - Nádej pre nový život.Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity priviedla aj dvoch klientov. Ako priblížila, pracujú s ľuďmi, ktorí sú ohrození bezdomovectvom. Noc vonku vidí ako príležitosť, kedy verejnosť môže ukázať, že ľudia bez domova sú tiež jednými z nás a zaslúžia si dôstojné zaobchádzanie, podporu a oporu. Mnohí z nich sa podľa jej slov dokážu opäť postaviť na vlastné nohy.Rovnako dvoch klientov so sebou priviedol aj riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - Nádej pre nový život Peter Gombita. Nezisková organizácia Človek v ohrození odvážlivcom, ktorí sa vzdali pohodlia svojich domovov, venovala raňajky. Podľa Nely Frankovej z Človeka v ohrození by si ľudia mali uvedomiť, aké je to byť tými ľuďmi, ktorí sú vonku, nemať teplú posteľ a strechu nad hlavou.V areáli školy prespalo nakoniec 18 ľudí. „Naozaj sme hrdí na to, že toto charitatívne podujatie si našlo svoje miesto v srdciach mnohých Košičanov, vrátane detí a mládeže. S nulovým rozpočtom a s nezištnou podporou tých, ktorým úprimne záleží na ľuďoch v núdzi, sa nám opäť podarilo ukázať, že nezabúdame na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, a to je to najhlavnejšie,“ uzavrela Lenka Mazáková z občianskeho združenia Ťahanovská záhrada.