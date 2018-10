Žiaci môžu svoje projekty prihlásiť na festival vedy a techniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 4. októbra (TASR) – Žiaci môžu svoje projekty z prírodných vied prihlásiť na krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky Amavet do 10. októbra. TASR o tom informoval koordinátor projektov Asociácie pre mládež, vedu a techniku Ján Nemec.Pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa bude niesť v znamení motta "15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami". Súčasťou festivalu je aj výstava Veda netradične, ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, kde si návštevníci budú môcť exponáty chytiť, aby sa presvedčili, že veda vie byť aj hravá. Podujatie bude od 8. do 9. novembra v areáli výstaviska Incheba v Bratislave, kde bude súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika.Festival vedy a techniky Amavet je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním.uviedol Nemec. Víťazi budú následne obhajovať svoj projekt a reprezentovať školu aj Slovensko na národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže.dodal Nemec.