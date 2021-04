Žiaci sa po dlhom čase vrátili do škôl. BILLA rodičom radí, ako deťom pripraviť výživnú desiatu či zdravý olovrant

Čo obsahuje vyvážená desiata?

Výživný olovrant deti vždy nabudí

20.4.2021 (Webnoviny.sk) -Hoci slovenské školy boli už od jesene minulého roka zatvorené a vyučovanie prebiehalo najmä online formou, vďaka účinným opatreniam proti šíreniu pandémie mohli v uplynulých dňoch do lavíc zasadnúť žiaci prvého stupňa základných škôl. Deti majú po mesiacoch osobnú interakciu s učiteľmi, stretli sa aj so spolužiakmi, ktorých dlho nevideli, a mnohé z nich opäť obedujú v školských jedálňach. Čím dlhšie sú však žiaci počas dňa mimo domova, tým náročnejšie je pre rodičov ustrážiť, aké jedlá a ako často deti v škole či poobedňajšom školskom klube konzumujú. Pre zdravý vývin detí platí, že by mali jesť päťkrát denne – raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Spoločnosť BILLA ponúka vo svojich e-bookoch Zdravá desiata Zdravý olovrant tipy pre rodičov školopovinných detí, vďaka ktorým pripravia svojim ratolestiam výživné dopoludňajšie aj popoludňajšie pokrmy.Desiata by mala tvoriť asi 10 % kalorického príjmu počas dňa. Jej význam spočíva v tom, že telu dodáva energiu, keď už od raňajok vyhladlo, a na obed je ešte priskoro. Deťom počas dopoludnia klesá hladinu glukózy v krvi, čo sa môže prejaviť únavou, podráždenosťou, nesústredením sa. Aj preto je desiata taká dôležitá. Nutrične hodnotná desiata by mala obsahovať kvalitné sacharidy, bielkoviny, porciu ovocia a zeleniny a tiež zdravý nápoj, ideálne čistú vodu alebo čaj bez cukru. Naopak, vyvarovať sa odporúča slaným údenárskym výrobkom, sladkostiam či nátierkam z čokolády. Ako zdravý zdroj sacharidov v desiatej poslúži chlieb, rožok či iné druhy pečiva, rodičia by však mali dbať na to, aby pečivo bolo celozrnné – obsahuje totiž viac vlákniny. Bielkoviny deťom doplnia mliečne produkty, napríklad nátierka z čerstvého syra alebo tvarohu. Nič nepokazí ani kvalitná šunka s vysokým podielom mäsa. Pri príprave desiatej z ovocia a zeleniny možno využiť aj fantáziu, najmä v prípade, že deti nevedia vitamínom v takejto podobe prísť na chuť. "Deti určite ocenia hravé tvary, ktoré si ráno pred odchodom do školy môžu pripraviť spolu s vami. Skúste to napríklad s uhorkovými loďkami, lienkami zo cherry paradajok či hustým pralesom zo šalátu, z ktorého vykúka paprikový lev. Kreatívne a nutrične vyvážené tipy na desiatu nájdete v našom e-booku Zdravá desiata," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Rovnako ako desiata, aj olovrant zvyšuje v organizme hladinu krvného cukru, vďaka čomu nenastane únava a vyčerpanosť. Popoludní už totiž telo strávilo obed, ktorý by mal byť najvýdatnejším jedlom dňa, no do večere ešte ostáva niekoľko hodín. Olovrant by mal predstavovať 10 % denného kalorického príjmu a pre deti by mal byť nutrične vyvážený, ale tiež zaujímavý a pestrý. U detí totiž pri výbere jedla rozhoduje nielen chuť, ale aj vzhľad. Vhodné je ísť ratolestiam príkladom, ľahké popoludňajšie jedlo by si teda mali pripravovať aj rodičia. Ideálnym, teda zdravým a energeticky hodnotným olovrantom, môže byť napríklad celozrnné pečivo s domácou nátierkou, biely jogurt s ovsenými vločkami, hrsť orechov, šalát zo strúhanej mrkvy s jablkami, ovocné smoothie, ale aj čerstvé ovocie a zelenina. "Dávka antioxidantov z ovocia a zeleniny pomáha správnej funkcii imunitného systému, ktorý je v tomto veku vyťažený," uviedol MUDr. Boris Bajer, odborník na výživu. Hoci deti vo všeobecnosti obľubujú sladkosti a na olovrant by si ich doprali rady, energiu im tieto potraviny dodajú iba krátkodobo. Hladina cukru v krvi sa po konzumácii sladkostí rýchlo zvýši, no následne rýchlo klesne. Následkom môže byť ďalšia chuť detí na sladké, ale aj nepozornosť a nadmerná aktivita. "Ak chcete deťom dopriať na olovrant niečo sladké, siahnite po zdravšej alternatíve. Vynikajúcou voľbou, ktorá deti zasýti a dodá im energiu aj potrebné živiny, môže byť napríklad tvaroh s medom a ovocím alebo chia puding. Ďalšie užitočné tipy nájdete v našom najnovšom e-booku Zdravý olovrant. Potraviny, ktoré podporujú zdravý životný štýl detí i dospelých, vám zase za super ceny ponúkame vo všetkých predajniach BILLA, navyše so zľavou. Zľavu 10 % na ďalší nákup dostane každý zákazník, ktorý do 25. mája nakúpi v predajniach BILLA tovar v hodnote najmenej 20 eur. Zľavový kupón, ktorý bude vytlačený spolu s pokladničným blokom, je potom možné jednorazovo použiť na ďalší nákup v minimálnej hodnote 20 eur," povedala K. Kirchnerová.Informačný servis