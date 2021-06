Žiaci zo základných škôl po celom Slovensku budú mať Čerstvé hlavičky

MANGO, HRUŠKY, AJ KAROTKA A UHORKY

ČO NA TO ODBORNÍČKA NA VÝŽIVU

ABY DETI V ŠKOLÁCH JEDLI EŠTE ZDRAVŠIE

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Do tretieho ročníka projektu Čerstvé hlavičky, ktorý motivuje žiakov k zdravej výžive a pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny, sa zapojilo 258 základných škôl naprieč celým Slovenskom. Hlasovanie sa skončilo, hlasy sú zrátané a zoznam základných škôl, ktoré budú dostávať pre všetkých svojich žiakov pravidelné dávky vitamínov z partnerských predajní Kauflandu počas celého školského roka 2021/2022, je známy. Celkovo sa odovzdal rekordný počet 623 530 hlasov.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Ponuka čerstvého ovocia a zeleniny z reťazca pre školákov je naozaj veľmi pestrá. V tomto školskom roku si pochutnali napríklad na banánoch, jablkách, mandarínkách, pomarančoch, hrozne, hruškách, kivi, reďkovkách, paradajkách, ale aj na sladkej karotke či šalátových uhorkách. A pretože dobré príklady vždy priťahujú, mnohé deti spoločne so spolužiakmi ochutnali aj plody, nad ktorými by doma krútili nosom.Za zmienku stojí, že hoci bola situácia kvôli pandémii v tomto školskom roku pre školákov i školy mimoriadne náročná a nepredvídateľná, napriek tomu Kaufland poskytoval čerstvé ovocie a zeleninu žiakom, ktorí sedeli v školských laviciach.Prečo je dôležité, aby v jedálnom lístku školákov nechýbalo ovocie ani zelenina? A prečo deti často dávajú prednosť ovociu pred zeleninou? Správnu odpoveď na tieto otázky pozná odborníčka na výživu MUDr. Katarína Babinská:Pre úplnosť dodajme, že malí školáci by mali denne zjesť porciu približne 250 g a tínedžeri 400 g, pričom polovicu by malo tvoriť ovocie a polovicu zelenina.Zoznam víťazných škôl, ktoré získajú v budúcom školskom roku pravidelnú dodávku vitamínov z partnerských predajní Kauflandu, nájdete na stránke www.cerstvehlavicky.sk Spojenie zdravia detí a podpory zdravej výživy v školách priviedlo Kaufland k spolupráci so Skutočne zdravou školou. Tá ponúka komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy. Cieľom programu je prispieť k zdravšiemu stravovaniu v slovenských škôlkach a školách a zároveň dostať čerstvé a kvalitné produkty od domácich pestovateľov do školských jedální. K jeho realizácii chce svojím dielom prispieť aj obchodný reťazec, pre ktorý práve podpora zdravej výživy patrí k významným prioritám.