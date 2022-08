Žiadna bratská pomoc, polícia a Ústav pamäti národa pripravili informačnú kampaň k okupácii z roku 1968

1968

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor (PZ) Ústav pamäti národa pracujú na informačnej kampani k roku. Preventívno-informačná kampaň má verejnosti priblížiť okupáciu vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR).Fotografie, infografiky, vzdelávacie videá i banery budú publikované na oficiálnych účtoch polície na sociálnych sieťach, a to počas najbližších dní.Dôvodom je, že od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine zaznamenáva polícia snahy o ovplyvňovanie verejnej mienky zo strany prokremeľskej propagandy a jej aktérov na Slovensku. PZ to uvádza v tlačovej správe.Do snáh o ovplyvňovanie verejnej mienky možno zaradiť produkovanie dezinformácií, poloprávd i manipulácií a zahlcovanie informačného priestoru neprehľadnými informáciami.Radí sa tam aj prekrúcanie historických faktov, kam patrí okupácia ČSSR z roku. Tá býva prezentovaná ako bratská pomoc, ktorá ČSSR uchránila pred skazeným západom. Vyskytujú sa i pokusy zvaľovať vinu za okupáciu na ukrajinskú armádu.Tieto informačné operácie považuje PZ za mimoriadne nebezpečné ohrozenie bezpečnosti štátu, demokracie a občanov Slovenskej republiky.Z tohto dôvodu je jeho zákonnou povinnosťou vyvinúť opatrenia na elimináciu takýchto aktivít. Efektívnym opatrením je proaktívna komunikácia smerom k verejnosti, a to aj prostredníctvom sociálnych sietí.O jej efektivite svedčí aj konštantné úsilie externého prostredia o zastavenie činnosti analytického tímu Policajného zboru.