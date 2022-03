Žiadna krajina v Európe sa nemôže cítiť v bezpečí, upozornil prezident Nauseda

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ ide o prezidenta Vladimira Putina , žiadna krajina v Európe sa „nemôže cítiť v bezpečí“. V rozhovore pre CNN sa tak na šiesty deň ruskej invázie na Ukrajinu vyjadril litovský prezident Gitanas Nauseda „Žiadna krajina v Európskej únii (EÚ), v Európe, sa teraz nemôže cítiť v bezpečí. Áno, cieľom číslo jeden je Ukrajina, ale ak nedokážeme podporiť Ukrajinu, ak Ukrajina padne - buďte si istí, že my budeme ďalší, že Rusko zostane pri našich dverách,“ odpovedal Nauseda na otázku CNN, či by Putin podľa neho mohol časom obrátiť svoju pozornosť aj na pobaltské krajiny Litvu, Estónsko a Lotyšsko.Litva spolu s Estónskom, Bulharskom, Českom, Lotyšskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v pondelok zverejnila otvorený list vyzývajúci EÚ, aby okamžite pridelila Ukrajine status kandidátskej krajiny a začala rokovania o jej formálnom prijatí do eurobloku. Európa má podľa Nausedu „morálnu povinnosť“ zahrnúť Ukrajinu do únie.