Žiadna pomsta zo strany Fica ma nezastraší, odpovedal Kiska na otázku o obvinení v prípade KTAG

Žiaden politický útok ho nezastaví

Údajné financovanie prezidentskej kampane

Konateľom firmy bol aj Kiska

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Žiadna pomsta zo strany expremiéra Roberta Fica ma nezastraší, povedal v pondelok Andrej Kiska.Odpovedal tak na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici na otázku, či sa nebojí, že teraz, keď už nie je vo funkcii prezidenta, ho obvinia v kauze KTAG."Cítim sa podstatne silnejší. Doteraz som tej špine čelil sám, teraz za mnou stoja ľudia. Toto nie je o mne, ale o strane a žiaden politický útok nás v tomto boji nezastaví," dodal.Kiska, ktorý do 15. júna zastával funkciu prezidenta, sa domnieva, že túto kauzu na neho vytiahol Robert Fico ako odplatu za to, že ho odmietol vymenovať na post predsedu Ústavného súdu SR. Kiska už dávnejšie priznal, že očakáva obvinenie.Daňová kauza spojená s financovaním prezidentskej kampane prezidenta Andreja Kisku a spoločnosťou KTAG sa začala počas jeho výkonu prezidentskej funkcie. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament.Podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta pre podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za roky 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížila daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornila strana.Konateľ firmy KTAG Eduard K. bol obvinený. Je stíhaný za to, že si KTAG od štátu vypýtala neoprávnenú vratku DPH vo výške 146-tisíc eur.Vratku nikdy nevyplatili, už len jej samotné uplatnenie je však podľa polície trestný čin. V čase, keď sa podľa polície trestný čin stal, bol konateľom KTAG aj Andrej Kiska. Kým Kiska zastával prezidentský úrad, nebolo možné ho obviniť.