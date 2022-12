Žiadny iný zahraničný vodca nevenoval takú pozornosť vojne na Ukrajine ako čínsky prezident, tvrdí šéf CIA

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns povedal, že žiadny iný zahraničný vodca „nevenoval tejto vojne a slabému vojenskému výkonu Ruska takú pozornosť ako Si Ťin-pching“, pretože premýšľa o svojich vlastných ambíciách na Taiwane a inde. Uviedol to v rozhovore pre televíznu stanicu PBS.Burns dodal, že je zaujímavé sledovať reakciu čínskeho vedenia na vojnu na Ukrajine, keďže čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský vodca Vladimir Putin vytvorili v ostatných rokoch úzke partnerstvo.„Niekoľko týždňov predtým, ako Putin spustil svoju inváziu na Ukrajinu, keď sa stretli na zimných olympijských hrách v Pekingu, vyhlásili priateľstvo bez hraníc,“ povedal Burns.„Ukazuje sa však, že v skutočnosti existujú určité hranice tohto partnerstva, prinajmenšom pokiaľ ide o neochotu prezidenta Si Ťin-pchinga poskytnúť Putinovi takú vojenskú pomoc, o ktorú žiadal počas vojny na Ukrajine.“Burns dodal, že Spojené štáty nevidia žiadne náznaky, že by to Rusi „mysleli vážne a chceli skutočne vyjednávať“ s Ukrajinou.