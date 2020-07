Žiadosť o dotáciu na nájomné si zatiaľ podalo zhruba tritisícdvesto podnikateľov

nájomné

Aktuálne už o dotácie môžu žiadať podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Ministerstvo pred spustením celého mechanizmu podpory odhadovalo, že dostane celkovo 70 až 100-tis. žiadostí a vyplatí okolo 200 mil. eur.

11.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR prijalo k piatku približne 3 200 žiadostí o dotácie na. Ako ďalej agentúru SITA informoval rezort, finančné prostriedky sa snaží vyplácať priebežne. "Doteraz bolo vyplatených približne 360-tisíc eur,"Dotáciu namôžu získať podnikatelia, ktorí pre koronakrízu mali zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Systém je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu.Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava zna základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 %Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúcev rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.Žiadosť je potrebné podať do konca novembra elektronicky. O dotáciu žiada prenajímateľ cez Ústredný portál verejnej správy - Slovensko.sk.Vo formulári vyplní potrebné dáta, ktoré si dopredu dohodol s nájomcom, a vyplnený formulár sprístupní nájomcovi prostredníctvom elektronickej schránky. Ten má 48 hodín na to, aby dáta overil a dodal na žiadosť elektronický podpis.Následne zašle formulár späť prenajímateľovi, ktorý ho tiež elektronicky podpíše. Až potom putuje žiadosť na ministerstvo a do systému na spracovanie.