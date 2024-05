Žiadosť prokurátora ICC o zatykače na izraelských predstaviteľov vyvoláva vo svete kritiku i pochvalu

Spojené štáty odmietajú oznámenie ICC

20.5.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC ) žiadať zatykač proti izraelskému premiérovi a ministrovi obrany spolu so zatykačom na lídrov militantného hnutia Hamas v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy vyvolalo vo svete kritiku i pochvalné reakcie.Informuje o nich spravodajský portál BBC. Prezident Spojených štátov, dôležitého spojenca Izraela, Joe Biden krok prokurátora Karima Khana označil za "poburujúci"."A aby som bol jasný: čokoľvek by tento prokurátor mohol naznačiť, medzi Izraelom a Hamasom neexistuje žiadna rovnocennosť – žiadna. Vždy budeme stáť s Izraelom proti hrozbám pre jeho bezpečnosť," vyjadril sa. Antony Blinken vzápätí vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že USA "zásadne odmietajú" oznámenie ICC, ako aj "rovnocennosť Izraela s Hamasom" z postoja hlavného prokurátora. Ako okrem ného uviedol, úsilie ICC by mohlo ohroziť dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. Zatykače podľa britského premiéra Rishiho Sunaka nepomôžu zastaviť boje v Pásme Gazy."Toto konanie nie je užitočné vo vzťahu k dosiahnutiu prestávky v bojoch, vyvedeniu rukojemníkov alebo získaniu humanitárnej pomoci," vyjadril sa jeho hovorca. Český premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X napísal, že Khanov návrh vydať zatykač "na predstaviteľov demokraticky zvolenej vlády spoločne s vodcami islamistickej teroristickej organizácie je desivý a úplne neprijateľný".Poukázal pritom na to, že Hamas v októbri vykonal nevyprovokovaný teroristický útok na Izrael, pri ktorom zabil, zranil a uniesol tisícky ľudí a ktorý "viedol k súčasnej vojne v Gaze a utrpeniu civilistov v Gaze, Izraeli aj v Libanone". Belgická ministerka zahraničia Hadja Lahbib krok ICC privítala a uviedla, že Belgicko súd podporuje."Zločiny spáchané v Gaze musia byť stíhané na najvyššej úrovni bez ohľadu na páchateľov. Žiadosť prokurátora súdu Karima Khana o vydanie zatykača na Hamas aj na izraelských predstaviteľov je dôležitým krokom vo vyšetrovaní situácie v Palestíne," povedala.Hovorca medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch povedal, že rozhodnutie prokurátora je prvý krok, ktorý "otvára dvere spravodlivému procesu pre zodpovedných za zverstvá spáchané v ostatných mesiacoch".Hlavný prokurátor ICC Karim Khan oznámil, že žiada zatykače na lídrov Izraela a militantného hnutia Hamas v súvislosti s ich konaním počas sedemmesačnej vojny na Blízkom východe. Khan povedal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu , tamojší minister obrany Joav Gallant a traja vodcovia Hamasu - Jahjá Sinvár, Muhammad Dajf a Ismáíl Haníja - sú zodpovední za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v Pásme Gazy a Izraeli.Izrael nie je členom súdu, takže aj v prípade vydania zatykačov Netanjahuovi a Gallantovi nehrozí žiadne bezprostredné riziko trestného stíhania. Hrozba zatknutia by im však mohla sťažiť cesty do zahraničia, pripomína agentúra AP.Izraelský minister zahraničia Jisrael Kac na oznámenie prokurátora ICC reagoval s tým, že je to "historická hanba" a že vytvorí špeciálny výbor na boj proti akémukoľvek takémuto konaniu. Aj samotný Netanjahu nazval obvinenia prokurátora proti nemu "hanbou" a útokom na izraelskú armádu a celý Izrael, pričom sľúbil, že bude pokračovať vo vojne proti militantom Hamasu.Hamas zas obvinil prokurátora z toho, že sa snaží "prirovnať obeť ku katovi" a skritizoval ho, že chce zatykač len na dvoch izraelských predstaviteľov a nie viac. Zároveň hnutie vyhlásilo, že má právo vzdorovať izraelskej okupácii, pričom sa to týka aj ozbrojeného odboja.