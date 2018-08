Žiadosťou o milosť pre Sencova sa už zaoberá príslušná komisia

Na archívnej snímke Oleg Sencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. augusta (TASR) - Žiadosťou o milosť pre ukrajinského režiséra Oleha Sencova, ktorú ruskému prezidentovi zaslala jeho matka, sa už zaoberá príslušná komisia pre udeľovanie milostí. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská ombudsmanka pre ľudské práva Ľudmyla Denisovová.Ukrajinský režisér Oleh Sencov je odporcom anexie polostrova Krym Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2014. V tom istom roku ho na Kryme aj zadržali a o rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Sencov obvinenia popiera a odmietol požiadať ruského prezidenta Vladimira Putina o milosť. Koncom júna tak urobila jeho matka.Sencov v ruskom väzení už vyše 80 dní drží hladovku za prepustenie 65 Ukrajincov väznených v Rusku - vrátane seba -, ktorých nazýva politickými väzňami.Začiatkom týždňa sa v médiách objavili správy, že Sencovov zdravotný stav je "veľmi zlý". Podľa vyjadrenia jeho sestry režisér prakticky nevstáva z lôžka. Hospitalizáciu odmieta.Správa väzenskej služby v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu, kde si Sencov odpykáva 20-ročný trest väzenia, tvrdí, že ruskí lekári jeho zdravotný stav považujú za uspokojivý.Ombudsmanka Denisovová však vo štvrtok celú situáciu súvisiacu so Sencovom označila za kritickú a vyzvala ruskú stranu, aby ho letecky prepravila buď k špecialistom v Moskve, alebo do Kyjeva. Pripomenula, že prípadný návrat k obvyklému spôsobu života po hladovke je pre organizmus oveľa náročnejší ako samotné neprijímanie potravy.Denisovová pre agentúru UNIAN uviedla, že Sencovov prípad riešila znova aj s ruskou splnomocnenkyňou pre ľudské práva Taťjanou Moskaľkovovou. Diskutovali i o možnosti Sencovovej výmeny za ruského občana väzneného na Ukrajine Alexeja Sedikova. Toto rokovanie však bolo neúspešné, pretože podľa Moskaľkovovej Ruská federácia považuje Sencova za svojho občana, preto navrhovaná výmena nie je možná.Denisovová dodala, že Moskaľkovová ju dnes opäť informovala, že Sencovov zdravotný stav je stabilizovaný a že naďalej odmieta hospitalizáciu. Ukrajinská ombudsmanka podľa vlastných slov naliehala, aby Sencova vo väzení navštívil Moskaľkovovej podriadený v danom regióne, odfotografoval ho alebo nasnímal video ako dôkaz o jeho údajne dobrom zdravotnom stave. Apelovala aj na čo najrýchlejšie prijatie rozhodnutia vo veci žiadosti o milosť.