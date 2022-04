Žiar nad Hronom organizuje Dni jarnej čistoty, obyvatelia sa môžu zbaviť objemného odpadu

Pristavia aj zberné nádoby na biologický odpad

Odpad nepatrí pouličným zberačom

17.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s., organizuje od pondelka 25. apríla do piatka 29. apríla Dni jarnej čistoty 2022.Ako informovala radnica, obyvatelia mesta majú v rámci týchto dní možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. K veľkokapacitným kontajnerom (VKK) rozmiestneným podľa harmonogramu budú pristavené aj zberné nádoby na biologický odpad zo záhrad.„Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách alebo pri rodinných domoch,“ oboznamuje samospráva s tým, že kontajnery na bioodpad slúžia len na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. Do týchto kontajnerov je zakázané dávať drobný stavebný odpad.Radnica žiada obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK ,pouličným zberačom odpadu. „Dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu,“ objasňuje mesto a dodáva, že tieto prostriedky sa dajú využiť efektívnejším spôsobom.Mesto žiada obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre veľkokapacitné kontajnery a tiež o dodržiavanie aktuálnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19.