Žiar nad Hronom podniká ďalšie kroky k zriadeniu domova pre seniorov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 18. apríla (TASR) - Žiarska samospráva podniká ďalšie kroky, ktoré by mali viesť k otvoreniu zariadenia pre seniorov v biskupskom kaštieli. Už na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať požiadavkou založiť neziskovú organizáciu Domov pri kaštieli n. o.Zariadenie pre seniorov chce mesto zradiť v budove školy, ktorá je súčasťou areálu biskupského kaštieľa. Po jej rekonštrukcii by tu malo vzniknúť zariadenie s kapacitou 40 lôžok. Predmetom rokovania žiarskych poslancov bude aj návrh na prijatie úverového rámca zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 700.000 eur na výstavbu zariadenia so splatnosťou 40 rokov.Ako uvádza samospráva v dôvodovej správe, potreba riešenia sociálnych služieb venovaných seniorom vychádza z dlhodobej absencie adekvátnych priestorov, ktoré by zabezpečovalo mesto. Primátor Peter Antal v minulosti uviedol, že vybudovanie zariadenia pre seniorov je potrebné, nakoľko súčasné kapacity takýchto zariadení v Žiari a okolí sú nedostatočné.Zámerom mesta je prebudovať pôvodnú budovu školy na zariadenie, ktoré poskytne adekvátne priestory pre pobyt seniorov v trvalom bývaní s celodennou opaterou. Priestory budú delené na niekoľko funkčných zón. V základnom delení ide o hlavnú lôžkovú časť, priestory zázemia a techniky a spoločenskú časť.