Židovské cintoríny v Alsasku strážia hliadky dobrovoľníkov

Paríž 17. decembra (TASR) - Po opakovanom hanobení židovských cintorínov sa v regióne Alsasko na severe Francúzska objavili tímy dobrovoľníkov-nežidov, ktorí na tieto pietne miesta dohliadajú. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Jeden tím týchtopôsobí aj v departemente Haut-Rhin na východe Francúzska.Záujemcovia o túto činnosť musia najprv podpísať chartu, čím sa zaviažu, že počas pravidelných obhliadok židovských cintorínov a ich okolia a ich aspoň minimálnej údržby si budú všímať každú anomáliu a nahlásia ju úradom.Podobný tím vznikol aj v susednom departemente Bas-Rhin.AFP pripomenula, že v posledných rokoch boli mnohé z cintorínov na severe Francúzska terčom útokov vandalov - naposledy to bol cintorín vo Westhoffene, kde neznámi páchatelia začiatkom decembra na viac ako 100 náhrobných kameňov nasprejovali hákové kríže.V Alsasku kedysi existovali početné komunity na vidieku žijúcich židov a doteraz sa tam zachovalo 67 židovských cintorínov. Ide o miesta, ktoré je ťažko chrániť, keďže židovské obce tam v podstate zanikli.Židia z Alsaska predstavovali v 18. storočí viac ako polovicu všetkých židov žijúcich vo Francúzsku, ktorí od 14. storočia do roku 1791 museli žiť na vidieku, pretože v mestách to mali zakázané.Z asi dvoch miliónov židov, ktorí žijú vo Francúzsku, ich je v Alsasku asi 20.000, uviedol Philippe Ichter, ktorý má v oboch alsaských departementoch na starosti medzináboženský dialóg a bol iniciátorom projektu strážcovia pamäti.Manželia Tornareovci, ktorí si vzali na starosť židovský cintorín v Wintzenheime, podľa AFP uviedli, že naň dozerali dávno predtým, než sa stali oficiálnymiRobert Tornare vysvetlil, že sa tak stalo pred 40 rokmi, keď kúpili dom v susedstve cintorína. Navyše, jeho manželka mala ako dieťa židovských kamarátov, ktorí jej po rokoch zverili kľúče od brány cintorína.Generálny tajomník izraelitského konzistória regiónu Haut-Rhin Laurent Schilli, ktorý má na starosti dobrovoľných ochrancov, vyjadril nádej, žev podobe hanobenia cintorínov vyvolajú u ostatných spoluobčanov, i keď je v tejto veci skôr pesimistom.Ocenil angažovanosť strážcov pamäti, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú dobrovoľníckej práci pre komunitu, čo nie je ani ich vlastná.