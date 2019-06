Žiga: A. Kiska mohol zastúpiť premiéra na oslavách výročia v Normandii

Na archívnej snímke Peter Žiga. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Moskva 5. júna (TASR) – Minister hospodárstva SR Peter Žiga odporučil, aby sa upriamila pozornosť na kalendár a vyťaženie prezidenta Andreja Kisku v súvislosti so zastupovaním na oslavách dňa vylodenia v Normandii.zdôraznil minister ako predstaviteľ vlády SR, ktorý sprevádza premiéra na oficiálnej návšteve Ruskej federácie.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa vlastných slov s pomerne veľkým nepochopením číta komentáre o účasti alebo neúčasti Slovenska na tohtoročných oslavách v Normandii.konštatoval Lajčák.Podľa neho je nevyhnutné a povinnosťou predsedu vlády byť v Ruskej federácii, keď dostaneme pozvanie.dodal.Podľa Lajčáka je Slovensko jasne hodnotovo ukotvené, čo nikto nespochybňuje.uzavrel.Richard Raši bude zastupovať SR na hlavných oslavách 75. výročia v Normandii v anglickom Portsmouthe. Historickú udalosť si pripomenú zástupcovia krajín, ktoré boli súčasťou operácie Overlord. Medzi nimi sú napríklad Česko, Austrália, Holandsko, Nový Zéland, USA či Nemecko. Na podujatí sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale aj britská premiérka Theresa Mayová a kráľovná Alžbeta II.Vylodenie v Normandii sa odohralo 6. júna 1944 — v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D. Počas tejto operácie sa na normandských plážach vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa nej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)