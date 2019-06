Žiga: Autopriemysel ide k elektromobilite,infraštruktúra bude súčasťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Automobilový priemysel sa uberá k elektromobilite a súvisiaca infraštruktúra - nabíjacie stanice - budú jej súčasťou. Uviedol to po utorkovom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) k novele zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú na svojom rokovaní odobrila vláda.priblížil.dodal Žiga.Na podporu elektromobility zavádza novela zákona o energetickej hospodárnosti budov povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. Uvádza to novela z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v utorok schválila vláda. Účinnosť návrhu zákona je navrhnutá k 10. marcu 2020.Dôvodom jej spracovania je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2018/844 z mája 2018 do slovenského práva v pôsobnosti ministerstva.Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Požiadavka v súvislosti s elektromobilitou sa nevzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021, ďalej sú to významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.