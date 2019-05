Žiga: Situácia v Smere-SD je neobvyklá, nemala by sa riešiť v médiách

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) - Situácia v Smere-SD je podľa jeho podpredsedu Petra Žigu neobvyklá, nemala by sa však riešiť v médiách a na verejnosti. Povedal to v stredu v reakcii na výzvu niektorých okresných funkcionárov Smeru-SD z Košického kraja. Potvrdil tiež slová premiéra Petra Pellegriniho, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.povedal Žiga.K výzve, aby na predsedu strany kandidoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Žiga povedal, že Pellegrini je v strane 20 rokov.konštatoval.Žiga však poprel, že by výzva vychádzala od neho, Pellegriniho a košického krajského predsedu Smeru-SD Richarda Rašiho, ktorých novinári označili za progresívne krídlo Smeru-SD.povedal. Žiga je tiež presvedčený, že sa k situácii vyjadrí predseda Smeru-SD Robert Fico, keď sa vráti zo zahraničia. Nepovedal, kde Fico je, ani kedy sa vráti.Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. Pellegrini v reakcii uviedol, že víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, no privítal by, ak by sa ralizovala v jej vnútri. O personálnych otázkach je podľa neho predčasné hovoriť, je však dôležité rozhodnúť o obsahu politiky Smeru-SD.