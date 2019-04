Žiga: SR účasťou na samite v Pekingu potvrdilo záujem o Hodvábnu cestu

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensko účasťou ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) na druhom samite "Bolt and road" v čínskom Pekingu potvrdilo záujem zúčastniť sa na tomto projekte. Stretnutia organizovaného 25. - 27. apríla pod záštitou čínskeho predsedu vlády Si Ťin-pchinga sa zúčastnili zástupcovia viac ako 150 krajín a 90 inštitúcií. Európsku komisiu zastupoval jej podpredseda Maroš Šefčovič a Slovensko reprezentoval aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). V pondelok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.zdôraznil Žiga.Cieľom iniciatívy Belt and road, ktorá sa považuje za novodobú Hodvábnu cestu, je prepojenie Číny po zemi a mori s viacerými kontinentmi vrátane Ázie, Európy a Afriky. Infraštrukturálne projekty ako cesty, železnice, prístavy alebo plynovody by mali prepojiť 65 krajín s približne 40 % podielom na výkone globálnej ekonomiky.dodal tlačový odbor ministerstva.