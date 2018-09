Žiga: Výzvami do roku 2030 je najmä priemysel 4.0, ale aj energetika

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) - Výzvami do roku 2030 je najmä priemysel 4.0, energetika, ako aj podnikateľské prostredie. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) v súvislosti so schválenou pilotnou verziou návrhu Národného investičného plánu (NIP) SR na roky 2018 až 2030.Slovensko bude podľa neho musieť do roku 2030 pokračovať v rozvíjaní automobilového priemyslu.upozornil. Tvár výrobných závodov automobiliek napríklad v roku 1999 bola podľa jeho slov iná, ako je v súčasnosti.podčiarkol.dodal Žiga.Pilotná verzia návrhu NIP SR na roky 2018 až 2030 je nadrezortný strategický dokument, ktorý definuje prioritné témy a kľúčové programy. Pôvodný návrh dokumentu bol rozšírený o ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Schválila ho v stredu vláda, jeho predkladateľom je vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).V rozsiahlom materiáli sú charakteristiky súčasného stavu a želaného stavu v jednotlivých sektoroch v roku 2030, ďalej kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva. NIP sa týka dopravy, energetiky, informatizácie a elektronických komunikácií, vzdelávania, výskumu a inovácií. Ďalej sú to zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, sociálna inklúzia a zamestnanosť a regionálny rozvoj. Na základe uznesenia z júna 2018 bude vláde do apríla budúceho roka predložená Vízia a stratégia rozvoja SR.