Žijeme v barbarskej spoločnosti a navyše v stredoveku, Kotlebovci majú na interrupcie jasný názor

Sloboda výberu by mala ženám ostať

Interupcie cudziniek len pri ohrození života

Kuffovci svoj návrh zákona stiahli

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) označil v parlamentnej rozprave dva návrhy jeho strany o interrupciách za „krištáľovú poľskú vodu“. Ďalší poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) povedal, že vzhľadom na súčasný stav vykonávania interrupcií dnes žijeme „v barbarskej spoločnosti“.Podľa poslanca Juraja Krúpu (OĽaNO) používanie princípu „my a liberáli“ je princípom kolektívnej viny a fašizmu. Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) vyhlásil, že nevidí dôvod ísť v čase krízy cestou radikálneho zákazu a obmedzení.Poslanec Schlosár v pléne parlamentu povedal, že liberáli obhajujú interrupcie tým, že sa zabíja zhluk buniek. Podľa neho život vzniká počatím, kým liberáli tvrdia, že od momentu, kedy je mozog vyvinutý, len sa nevedia zhodnúť, v ktorom týždni tehotenstva to je.„Obviňujú nás, že chceme vrátiť Slovensko späť do stredoveku. Ak sú však možnosti páchať genocídu národa, sme už dnes v stredoveku,“ mienil Schlosár.Podľa poslanca Krúpu sú dva koncepty nazerania na život, náboženský a vedecký. Ako ďalej poslanec uviedol, podľa vedeckého výskumu je dokázané, že nervový systém človeka sa vytvára v dvanástom týždni tehotenstva a preto je úzus, že sa interrupcie vykonávajú do dvanásteho týždňa.Poslanec Stančík sa vyjadril, že právo rozhodovať o vlastnom tele a sloboda výberu by ženám mala ostať. „Väčšina ľudí si žiadne radikálne obmedzenie nepraje,“ poznamenal poslanec. Vyzval na spoločné riešenia vo forme prevencie, podpory, dostupnej antikoncepcie a kvalitnej sexuálnej výchovy.Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predložila dva návrhy o umelom prerušení tehotenstva. Podľa jedného návrhu by sa mala skrátiť lehota na vykonanie interrupcie zo súčasných dvanásť na osem týždňov.Cudzinkám by bolo možné vykonať interrupciu len v prípade, ak bude ohrozený ich život, zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu.Druhý alternatívny návrh ĽSNS pripúšťa interrupcie len vtedy, ak je ohrozený život ženy a žena dá súhlas na vykonanie interrupcie. Alebo na podnet ženy, ak je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad znásilnenia a jej tehotenstvo nepresahuje dvanásť týždňov.V treťom prípade by bola interrupcia možná, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu, jej tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov a vykonaniu interrupcie nebránia žiadne zdravotné dôvody.Parlament posunul v utorok 14. júla do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Návrh zavádza podporné a sociálne opatrenia v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva.Nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa, Filip Kuffa a Ján Podmanický svoj návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva stiahli z programu rokovania schôdze.