Žilina doma nestačila na Trenčín

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

MŠK Žilina – AS Trenčín 2:3 (1:1)



Góly: 24. Cociuc (z 11 m), 74. Boženík – 40. a 72. Sleegers, 80. Škvarka (vl.). ŽK: Azango, Zubairu (obaja Trenčín). Rozhodovali: Ziemba – Kováč, Poláček, 2515 divákov.



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Holúbek – Fazlagič – Cociuc (72. Pečovský), Škvarka – Jánošík (64. Vallo), Boženík, Mihalík (86. Gerebenits)



Trenčín: Šemrinec – Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Ubbink (78. Čatakovič), Zubairu – Sleegers (90.+ Kvocera), Umeh (78. Mance), Azango

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 12. augusta (TASR) - Domáca Žilina mala na domácom ihrisku zo začiatku prevahu, no v druhom polčase súperovi z Trenčína nestíhala.Trenčín sa pod Dubňom veľmi po štvrtkovej pohárovej výhre nešetril a okrem Manceho a Čatakoviča, ktorí ostali na lavičke, poslal na trávnik rovnakú zostavu. Od začiatku sa hral dobrý futbal, oba tímy hrali útočne a prvé šance prišli čoskoro.V 4. min. však dobre čítal hru brankár Šemrinec a o dve minúty nik nezakončil center El Mahdiouiho, ktorý prešiel celou šestnástkou.V 12. min. musel pokus Boženíka smerujúci pod brvno vytlačiť Šemrinec nad bránu. V 23. min. našiel Kaša dlhým pasom napravo Ananga, ktorý vyhral bežecký súboj s Azangom. Hosťujúci krídelník ho však v šestnástke posotil na trávnik a hlavný rozhodca odpískal jedenástku, ktorú s istotou premenil Cociuc – 1:0.Žilina po góle získala viac z hry, tlačila sa častejšie do zakončenia, lenže viacero dobrých šancí nepremenila a prišiel trest. Umeh výborne poslal do šance Sleegersa, ktorého nechal Holúbek osamoteného a holandský krídelník z uhla prestrelil Holeca - 1:1.V druhom polčase mali hostia viac loptu na nohe a Žilinčania sa k nej iba ťažko dostávali. Prevaha Trenčína v strede postupne narastala, ale jeho šance neboli veľmi gólové a obrana Žiliny na čele s Holecom ich dokázala riešiť. V 65. min. musel Holec vytlačiť na roh pokus Ubbinka, v 72. min. však Sleegers po dlhom pase prešiel cez rozum Anangovi, nezastavil ho ani Kaša a Sleegers druhým gólom poslal hostí prvý raz do vedenia – 1:2.Tréner domácich Kentoš zareagoval striedaním, na ihrisko sa dostal Pečovský a Žilinčania v 74. min. vyrovnali. Po rohu strieľal v šestnástke Králik, lopta sa odrazila k Boženíkovi, ktorý ju napálil do siete – 2:2 . Aj hostia zareagovali striedaním, na trávnik vybehli Čatakovič a Mance a prvý menovaný sa po faule Holúbeka podujal v 80. min. zahrať priamy kop.Jeho strelu však hlavou tečoval nešťastne do vlastnej brány kapitán Škvarka a Trenčín opäť viedol – 2:3. Žilina túžila vyrovnať, tlačila sa dopredu, ale nedokázala si vypracovať gólovú šancu. V 90. min. mohol prikrášliť víťazstvo hostí Čatakovič, ale Holec dokázal jeho delovku vyraziť do bezpečia.Jaroslav Kentoš, tréner MŠK Žilina:Vladimír Cifranič, asistent trénera AS Trenčín: