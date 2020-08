Žilina, Dunajská Streda a Ružomberok spoznali súperov v prvom predkole Európskej ligy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Všetci slovenskí zástupcovia v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2020/2021 sa predstavia vonku. Pondelkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone prisúdil najdlhšiu cestu za súperom Dunajskej Strede, futbalisti FC DAC 1904 sa 27. augusta predstavia na Islande proti tímu FH Hafnafjördur.V rovnakom termíne vycestujú hráči MFK Ružomberok do Švajčiarska na duel proti klubu Servette Ženeva a vicemajstrovskú Žilinu čaká let do Walesu na zápas proti družstvu The New Saints.Dunajská Streda mohla v pondelok "vyfasovať" aj dánsky Aarhus či írsky Shamrock, Ružomberku či Žiline mohol žreb prisúdiť aj FC Vaduz z Lichtenštajnska. Ak slovenské tímy "prejdú" cez prvú prekážku v pohárovej Európe, ďalšieho súpera spoznajú 31. augusta.Nová sezóna EL sa začne už o týždeň skôr ôsmimi duelmi predkvalifikácie. Keďže pandémia koronavírusu spôsobila oneskorené ukončenie ročníka 2019/2020 a tým pádom posun začiatku novej európskej pohárovej sezóny 2020/2021 na neskorší termín, súboje prvého, druhého a tretieho kvalifikačného kola EL sa budú hrať bez odviet. Klasickým systémom doma-vonku sa neuskutočnia ani stretnutia play-off.Vyvrcholenie EL 2020/2021 sa očakáva 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.