Žilina hľadá riaditeľa Útvaru hlavného architekta

Žilina 30. októbra (TASR) – Mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesto riaditeľa alebo riaditeľky Útvaru hlavného architekta (ÚHA). Jeho úlohou bude riadiť rozpočtovú organizáciu ako koncepčné pracovisko zamerané na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. novembra do 12.00 h, dokedy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestského úradu v Žiline písomnú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi a štruktúrovaným životopisom.doplnil Miškovčík.Súčasťou výberového konania bude vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou, kde bude môcť prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti, predloženú koncepciu rozvoja – vízie mesta Žilina a koncepciu organizačnej štruktúry. Na základe rozhodnutia komisie predloží primátor mestskému zastupiteľstvu návrh vymenovať vybraného uchádzača na obdobie šiestich rokov do funkcie šéfa útvaru.Samospráva považuje ÚHA, ktorého vznik schválili v apríli poslanci, za kľúčový pri vytváraní koncepčných zmien v meste.uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. Na útvare by mali pracovať aj ďalší odborníci, napríklad architekt, urbanista, ekológ, krajinný architekt či dopravný inžinier.Nový riaditeľ ÚHA by podľa Miškovčíka mal byť manažér s jasnou predstavou o koncepcii rozvoja Žiliny s prehľadom v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania.zdôraznil hovorca s tým, že k žiadosti na výberové konanie môžu záujemcovia priložiť aj portfólio urbanistických a architektonických prác.