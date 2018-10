Žilina po výhre nad Miškovcom poskočila v tabuľke o tri priečky

Na archívnej snímke lavička Žiliny, hore tréner Pavel Paukovček. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

MsHK DOXXbet Žilina – DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)



Góly: 3. Podešva (Bárta), 15. Síkela (Bárta, Podešva), 15. Hvila (Jenčík, Matejka), 33. Hvila (Matejka) - 6. J. Milam (Kulmala). Vylúčení: 10:7 na 2 min, navyše: Bagin 10 min za nešportové správanie - Pance 10 min za zhodenie rukavíc, Miskolczi 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Snášel, Valach – Kacej, M. Orolín, 414 divákov



Žilina: Mikoláš – Jankovič, Kučný, Bagin, Pastor, Matejka, Piegl, Žilin, Mendrej – Síkela, Podešva, Bárta – Rud. Huna, J. Milý, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek – Dom. Rehák, Ondruš, Hrazdíra



Miškovec: Adorjan – Kiss, Crawford, T. Slovák, Sziranyi, J. Milam, Lada, Jed – Magosi, Harrison, Miskolczi – Kulmala, Vas, Pance – Hajos, Loiseau, Somogyi – Vincze, Galanisz, Rito

HK Orange 20 - HC 07 Detva 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



Góly: 22. Lunter (Svitana) - 32. Surový (Král, Šimon), 35. Puliš, 60. Puliš (Murček, Chovan). Rozhodovali: Fridrich – Adamec, Frimmel, vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1



HK Orange 20: Ovečka – Štefanka, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Boldižár, Romaňák, Brincko – Giertl, Kollár, Köver – Zahradník, Urbánek, Fafrák – Havrila, Čenka, Juščák – Lunter, Svitana, Slávik



HC 07 Detva: Petrík – Mar. Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Ščurko, Murček, Puliš – Yakutsenya, Magogin, Žilka – Ďaloga, Král, Surový – Tibenský, Valent, Mat. Chovan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 18. októbra (TASR) - Žilinčania šli do vedenia v prvej presilovke zápasu, keď sa po peknej kombinácii presadil Podešva. Maďarský tím odpovedal takisto v presilovke, ale o dvoch hráčov, keď sa presadil J. Milam. Vedenie domácim prinavrátil premiérovým gólom v sezóne Síkela, keď dobre sledoval puk a dorazil ho za chrbát Adorjana, ktorý ho nemal po strele domácich pod kontrolou. O 44 sekúnd už bolo 3:1, keď ďalšiu početnú výhodu využil Hvila. Hostia mohli v závere prvej časti vyrovnať, ale v poradí štvrtú presilovku nevyužili.V druhej časti si Žilinčania strážili náskok a ubránili ho aj pri oslabeniach. V 33. minúte zvýšil náskok "vlkov" svojím druhým gólom Hvila, ktorý po dobrom vysunutí vymiešal Adorjana v bránke Miškovca. V dueli bolo stále veľké množstvo vylúčených, v poslednej päťminútovke druhej tretiny mali Žilinčania k dispozícii výhodu o dvoch hráčov, ale ďalší gól v nej nepridali.Hneď pri úvodnom striedaní tretej tretiny fauloval Miskolczi za bránkou domácich kolenom Žilina, za čo šiel predčasne pod sprchy a ruský zadák "vlkov" s poškodeným kolenom do nemocnice. Domácimi nepríjemný moment v hre otriasol, v dlhej presilovke si neutvorili šancu a navyše v jej záverečnej minúte faulom pomohli hosťom vyrovnať sily na ľade. Žilina mohla zvýšiť náskok zásluhou obrancu Kučného, ale ten desať minút pred koncom na Adorjana nevyzrel. Domáci potom vyrobili ďalšie dve vylúčenia a pri druhom sa tréner Miškovca Hanlon šesť minút pred koncom rozhodol pre hru bez brankára. Tridsať sekúnd pred návratom vylúčeného Pastora sa však Adorjan vrátil do bránky. V závere sa už nič vážne na ľade neudialo a Žilina po výhre nad Miškovcom poskočila v tabuľke o tri priečky nahor.Hokejisti HK Orange 20 prehrali vo štvrtkovom vloženom zápase 13. kola Tipsport Ligy s HC 07 Detva 1:3.Prvá tretina na piešťanskom ľade veľa vzruchu nepriniesla. Detva bola aktívnejšia, no nevyužila dve presilovky. Na začiatku druhého dejstva hostia síce prečkali bez ujmy vylúčenie Kukleva, no v 22. minúte inkasovali z hokejky Luntera, ktorý strelou spomedzi kruhov prekonal Petríka. V druhej polovici druhej tretiny Detvania vystupňovali tlak a podarilo sa im otočiť skóre. Po akcii Krála so Šimonom najskôr vyrovnal Surový a v 35. minúte sa pri vlastnom oslabení presadil Puliš. Krídelník prvej útočnej formácie Detvy v závere spečatil triumf hostí gólom do prázdnej bránky.