Žilina so štvrtou prehrou za sebou, Šošoni myslia na Slovenský pohár

Michalovce 28. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina neukončili sériu bez víťazstva ani v Michalovciach a na trojbodový zápis čakajú už 6 kôl. Uvedomujú si, že klesanie na duchu by im nepomohlo, zvlášť nie pred blížiacim sa finále Slovenského pohára. To je podľa stredopoliara Jakuba Holúbeka prioritou pre najbližšie obdobie.Zápas Michaloviec so Žilinou v 6. kole skupiny o titul bol už ich šiesty vzájomný duel v sezóne 2018/2019. Štyrikrát sa stretli vo Fortuna lige, nedávno dvakrát v semifinále Slovenského pohára. Bilancia 3 víťazstvá a 2 remízy bola priaznivá pre Žilinčanov, tí však v šiestom meraní síl nenadviazali na predošlé výkony a v Michalovciach prehrali 1:2.uviedol pre TASR Jakub Holúbek."Šošoni" v prvom polčase nezužitkovali viaceré ofenzívne akcie a z následného dvojgólového trestu sa už nespamätali. K obratu im nepomohla ani vyše polhodinová presilovka. Z nej síce vyťažili gól Tomiča, viac však brankára Kiru neprekonali." poznamenal Holúbek narážajúc na najbližší cieľ svojho tímu.Ním je úspech v pohárovej súťaži, ktorá vyvrcholí v stredu 1. mája na neutrálnom ihrisku v Nitre. Žilinčania sa pokúsia hodiť za hlavu štyri ligové prehry po sebe a celkovo šesť zápasov bez víťazstva a zdolať súpera, ktorému nepodľahli už v 9 zápasoch v rade.dodal Holúbek.