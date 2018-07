Žilina v 2. kole Fortuna ligy porazila Nitru

Kapitán Žiliny Miroslav Káčer (vľavo) a Nitran Tomáš Kóňa v zápase 2. kola Fortuna ligy MŠK Žilina - FC Nitra, 28. júla 2018 v Žiline. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MŠK Žilina – FC Nitra 2:1 (1:1)



Góly: 13. Škvarka, 54. Boženík – 32. A. Fábry. ŽK: Káčer, Holúbek - Križan, A. Fábry. Rozhodovali Smolák – Borsányi, Špivák, 2036 divákov.



Zostavy:



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Holúbek – Fazlagič – Káčer, Škvarka – Jánošík (77. Vallo), Boženík (73. Balaj), Mihalík (87. Sluka)



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Farkaš, Chovanec – Šimončič (83. Charizopulos), Kóňa - Taiwo, A. Fábry, Chobot (53. Steinhübel) – Vestenický (68. Kotrík)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. júla (TASR) - Žilinčania nastúpili v základe s tromi osemnásťročnými mladíkmi a kapitánom Miroslavom Káčerom, hostia z Nitry oproti poslednému zápasu v minulej sezóne práve na pôde Žiliny nastúpili s tromi nováčikmi. Prvých desať minút bolo zoznamovacích a nepresných z oboch strán, ale hostia mali po chybách domácich náznaky šancí. V 11. min. Taiwo po rohu z nebezpečnej pozície v 16-tke hlavičkoval, ale iba vedľa brány, no potom už udreli domáci. V 13. minúte po Holúbkovej spätnej prihrávke z ľavej strany do veľkého vápna otvoril Škvarka bez problémov skóre. Žilina začínala mať mierne navrch, ale nevyťažila z toho viac. V 23. min. ešte pálil nebezpečne Škvarka, ale loptu zrazil jeden z obrancov hostí na roh. V 33. min. sa Nitre podarilo vyrovnať, keď Kuník z pravej strany odcentroval, Kaša loptu podbehol a Andrej Fábry nemal problém zakončiť. O chvíľu mohli Nitrania viesť, Taiwo sa po dobrej prihrávke rútil v obrovskej šanci z ľavej strany s loptou na bránu, ale Holec výborným zákrokom podržal Žilinu a Anang potom odkopol loptu do bezpečia. V 41. min. spálil šancu na gól Jánošík a v 44. min. si domáci tak dlho vylepšovali streleckú pozíciu, až nakoniec dobrú príležitosť na druhý gól prepásli.Začiatok druhého dejstva vyšiel lepšie domácim. Po autovom vhadzovaní na ľavej strane sa lopta dostala k Boženíkovi, ktorý sa s ňou dobre uvoľnil, vystrelil na Hrošša a lopta aj s prispením Farkašovho teču skončila v bráne. Domáci opäť získavali loptu častejšie do svojej moci a po hodine hry pálil nebezpečne z pravej strany Mihalík, ktorého strelu vytlačil Hroššo nad. V 62. min. Taiwo nebezpečne prenikal s loptou na žilinskú bránu, ale domáci stihli pohromu zažehnať a čisto odklonením lopty na roh. V 66. min. mohli Nitrania vyrovnať, lenže Križan po rohu hlavičkou opečiatkoval iba pravú Holecovu žrď. Hostia sa potom snažili o vyrovnanie, ale ich aktivita končila buď pred šestnástkou, alebo na dobre chytajúcom Holecovi. Domáci zase stále hrozili z nebezpečných brejkov, no vo finálnej fáze im vždy chýbalo málo ku gólu. V závere si už Žilinčania tesnú výhru postrážili a trénerská premiéra Jaroslava Kentoša na lavičke A-tímu MŠK tak bola víťazná.