ŽILINA VYHLÁSILA V SÚVISLOSTI S POŽIAROM MIMORIADNU SITUÁCIU

Žilina 19. mája - Mesto Žilina vyhlásilo v nedeľu o 9.00 h mimoriadnu situáciu. Reaguje tak na nočný požiar na železničnej zastávke Žilina- Záriečie, ktorý sa rozšíril na mostné teleso a piliere Rondla. Informoval o tom primátor mesta Peter Fiabáne.





Požiar hasičom nahlásili v nedeľu krátko pred 1.30 h a zasiahol plastové prepravky naplnené slamou, z ktorých bol postavený priestor na divadelné predstavenia. Oheň sa rýchlo rozšíril na mostné teleso a piliere Rondla. "Došlo k významnému poškodeniu celého objektu, ktorý je umiestnený pod telesom Rondla. Už dnes vizuálne vidíme, že došlo k výraznému poškodeniu celého mostného objektu v tej časti. Je podozrenie na dosť zásadné škody, preto je už teraz vylúčená doprava z časti Rondla, pretože nevieme rozsah škôd, aký je dôležitý a významný. K tomuto kroku sme sa rozhodli z hľadiska bezpečnosti, preto je tam mimoriadna situácia," uviedol Fiabáne.Prvé zasadnutie krízového štábu sa uskutočnilo o 7.00 h, a to za účasti dopravného inšpektorátu, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, mesta a okresného úradu. Druhé zasadnutie štábu bolo o 9.00 h. "Zhodli sme sa na ďalšom postupe. Už dnes pripravujeme zmenu dopravného riešenia, keďže zajtra (20.5.) je pondelok. Už v týchto dňoch je situácia v Žiline veľmi komplikovaná kvôli rekonštrukcii niektorých ciest. Obávam sa, že zajtra bude ešte väčší problém, pretože Rondel bude z časti neprejazdný. Pripravujeme veľmi podrobnú správu, ako bude riešená dopravná situácia zajtra ráno," avizoval žilinský primátor.Žilinský primátor zároveň poprosil vodičov, aby sa v nedeľu i pondelok vyhli Rondlu, prípadne použili iný spôsob dopravy. Samospráva zároveň komunikuje so Slovenskou správou ciest, aby urýchlila práce na komunikácii vedľa. "Veľmi promptne situáciu riešime. Dnes bude dokončená zmena dopravného značenia. Už dnes sa robia kroky na to, aby sme pristúpili k zásadnému posúdeniu statiky mostného objektu, ktorý bol výrazne poškodený horiacou stavbou. Privolaní statici skonštatovali, že vylučujú akýkoľvek pohyb áut po estakáde," uzavrel."Na mieste zasahovalo takmer 20 hasičov zo Žiliny a Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorým sa požiar podarilo zlikvidovať. Na mieste bol i statik. Situáciou sa zaoberá i expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiaru z Ministerstva vnútra SR, nakoľko škodu predbežne vyčíslili na viac ako 200.000 eur," dodala Katarína Križanová z Prezídia HaZZ.