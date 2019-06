Žilina zmodernizuje dve materské školy zásluhou eurofondov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Žilina 20. júna (TASR) – Mesto Žilina začne modernizovať počas letných prázdnin materské školy (MŠ) Čajakova a Trnavská zásluhou finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. V MŠ Čajakova vznikne nová trieda, v MŠ Trnavská pribudnú dve nové triedy a nová jedáleň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Doplnila, že na modernizáciu MŠ Čajakova pôjde približne 488.000 eur.vysvetlila Zigová.uviedla vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Viera Popluhárová. S rekonštrukciou sa podľa nej začne začiatkom júla a bude trvať 12 mesiacov. Počas tejto doby premiestnia škôlkarov do priestorov Základnej školy (ZŠ) Jarná.Projekt rekonštrukcie MŠ Trnavská vo výške viac ako 681.000 eur zahŕňa okrem rozšírenia kapacít aj prístavbu jedálne so schodiskom, revitalizáciu detského ihriska, stavebno-technické úpravy budovy a jej zateplenie.dodala Popluhárová.Modernizácia zahŕňa tiež debarierizáciu hlavných vstupov do budovy.uviedla hovorkyňa mesta Žilina.uzavrela vedúca odboru školstva a mládeže žilinského MsÚ.